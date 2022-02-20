Фитнес, бассейн и парилка: опубликованы кадры внутреннего наполнения атомного ледокола «Сибирь»

На российских атомных ледоколах все сделано для полноценной жизни экипажа, который может находиться в походе действительно долгое время. Поэтому среди помещений, которыми они наполнены, можно обнаружить даже фитнес-зал.

Так, на ледоколе «Сибирь», который в своем новом выпуске посетила команда «Военной приемки», в момент съемок происходило обустройство тренажерного зала. Но, как и полагается в таких случаях на суше, вместе с ним на борту оказались и еще два любопытных сопутствующих помещения.

На борту «Сибири» присутствуют бассейн и сауна. Температура воды всегда будет комфортной, несмотря на то, что она - забортная. Парилки же попадали на кадры программы и ранее, но такого размера - еще никогда.

Впервые за последние 40 лет Россия построила серию принципиально новых атомных ледоколов-гигантов. На сегодняшний день в строю «Атомфлота» целых два таких судна, являющихся самыми большими в мире в своем классе, ледоколы «Арктика» и «Сибирь», и еще три находятся на стадии строительства. Кроме того, что они самые большие, они еще и самые мощные, самые быстрые и самые проходимые - их не остановят даже ледяные поля толщиной в три метра. В новом выпуске «Военная приемка» пройдет по всем этим судам, чтобы изучить, как они устроены и на что способны. Впервые на экране - детальная экскурсия по всем самым потаенным уголка новых ледоколов-гигантов. Смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.