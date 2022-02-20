Сплит: что скрывается за разделяющей ледокол «Урал» диаметральной плоскостью

Борт строящегося ледокола проекта 22220 «Урал» разделяет так называемая диаметральная плоскость. Помещения по сторонам от нее - одинаковые, словно отражения в зеркале. Называется это - отделение вспомогательной энергетической установки.

В нем располагаются вспомогательные механизмы, которые в случае острой необходимости дадут ледоколу энергию для движения и тепло. В отделении расположились вспомогательный котел и резервный дизель-генератор. Опустившись еще ниже по лестнице, можно попасть на второе дно.

Так, на атомном «Урале» присутствуют механизмы, работающие и на обычном органическом топливе - дизеле. Благодаря ему, корабль может идти по морю и снабжать себя электричеством и теплом.

Впервые за последние 40 лет Россия построила серию принципиально новых атомных ледоколов-гигантов. На сегодняшний день в строю «Атомфлота» целых два таких судна, являющихся самыми большими в мире в своем классе, ледоколы «Арктика» и «Сибирь», и еще три находятся на стадии строительства. Кроме того, что они самые большие, они еще и самые мощные, самые быстрые и самые проходимые - их не остановят даже ледяные поля толщиной в три метра. В новом выпуске «Военная приемка» пройдет по всем этим судам, чтобы изучить, как они устроены и на что способны. Впервые на экране - детальная экскурсия по всем самым потаенным уголка новых ледоколов-гигантов. Смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.