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«Нет» экономии: почему ледокол «Красин» отказался от угля как от топлива

Егор Левин
14:50 20.02.2022
На одной заправке «Красин» ходил всего месяц, ежедневно ему требовалось около 100 тонн угля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На чем ходили первые ледоколы? На угле. Пример - легендарный ледокол «Красин», построенный под именем «Святогор» и на протяжении десятилетий остававшийся самым мощным арктическим ледоколом в мире. В настоящее время он числится музеем, но экипаж несет на нем полноценные вахты.

«Нас - 46 человек, из них 18 членов экипажа, который стоит на вахтах, вахтенные, помощник капитана и так далее. Матросы. У нас есть научная часть и наша судовая библиотека. Конечно, пространство не такое просторные, но все же, как говорят, в тесноте, да не в обиде», - рассказала программе «Военная приемка» директор филиала Музея мирового океана в Санкт-Петербурге - ледокол «Красин» Ирина Стонт.

Изначально экипаж корабля состоял из 130 человек, около половины из которых были машинистами и кочегарами. Строили ледокол в Англии: конструкция британских паровых котлов была рассчитана на использование высококачественного британского угля, но советское топливо не позволяло развить полную мощность, уголь со Шпицбергена и вовсе не подходил совсем. Это послужило причиной отказаться от угля, как только это стало возможным.

На одной заправке «Красин» мог ходить всего месяц и не более. Ежедневно ему требовалось около 100 тонн угля, сгоравших в трех машинных отделениях. Их можно было проветривать с помощью специальных кап, открывающихся со шлюпочной палубы. Машинное отделение у «Красина» достаточно объемное, практически до самого киля.

Впервые за последние 40 лет Россия построила серию принципиально новых атомных ледоколов-гигантов. На сегодняшний день в строю «Атомфлота» целых два таких судна, являющихся самыми большими в мире в своем классе, ледоколы «Арктика» и «Сибирь», и еще три находятся на стадии строительства. Кроме того, что они самые большие, они еще и самые мощные, самые быстрые и самые проходимые - их не остановят даже ледяные поля толщиной в три метра. В новом выпуске «Военная приемка» пройдет по всем этим судам, чтобы изучить, как они устроены и на что способны. Впервые на экране - детальная экскурсия по всем самым потаенным уголка новых ледоколов-гигантов. Смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.

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