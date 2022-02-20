Турбосердце: самое большое помещение строящегося ледокола проекта 22220 «Урал» показали на видео

Съемочная группа программы «Военная приемка» побывала на атомном ледоколе проекта 22220 «Урал». Автор и ведущий Алексей Егоров во время экскурсии по строящемуся кораблю показал его самое большое помещение - отделение главных турбогенераторов. В помещении, напоминающем огромный ангар, с комфортом расположились две главные турбины и два генератора.

В этом помещении пар, выработанный ядерной установкой, приводит в движение турбины ледокола. Он попадает в них и начинает вращать. Впоследствии отработанный пар выбрасывается вниз, на главный конденсатор, где конденсируется и превращается в питательную воду. Затем цикл повторяется.

Генератор же, в свою очередь, вырабатывает электричество, и ледокол движется за счет электродвигателя. Более того, в нынешнем XXI веке он может идти сквозь лед даже при помощи автопилота - эдакого корабельного круиз-контроля, учитывающего ветер, морские течения, толщину льда и даже его плотность.

Впервые за последние 40 лет Россия построила серию принципиально новых атомных ледоколов-гигантов. На сегодняшний день в строю «Атомфлота» целых два таких судна, являющихся самыми большими в мире в своем классе, ледоколы «Арктика» и «Сибирь», и еще три находятся на стадии строительства. Кроме того, что они самые большие, они еще и самые мощные, самые быстрые и самые проходимые - их не остановят даже ледяные поля толщиной в три метра. В новом выпуске «Военная приемка» пройдет по всем этим судам, чтобы изучить, как они устроены и на что способны. Впервые на экране - детальная экскурсия по всем самым потаенным уголка новых ледоколов-гигантов. Смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.