Полицейский вертолет разбился на пляже в Калифорнии

Вертолет полиции американского города Хантингтон-Бич в субботу разбился в городе Ньюпорт-Бич недалеко от пляжа. О падении вертолета сообщили американские СМИ. По информации телеканала CBS, пострадали два человека, они доставлены в больницу. Позднее в пресс-службе полиции подтвердили информацию о крушении воздушного транспорта. Ранее вертолет упал в американском штате Флорида рядом со знаменитым пляжем Майами-Бич.

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