Полицейский вертолет разбился на пляже в Калифорнии
Сообщается, что двое пострадавших госпитализированы.
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Вертолет полиции американского города Хантингтон-Бич в субботу разбился в городе Ньюпорт-Бич недалеко от пляжа. О падении вертолета сообщили американские СМИ.
По информации телеканала CBS, пострадали два человека, они доставлены в больницу.
Позднее в пресс-службе полиции подтвердили информацию о крушении воздушного транспорта.
Ранее вертолет упал в американском штате Флорида рядом со знаменитым пляжем Майами-Бич.