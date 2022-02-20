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В Ростовской области подвели итоги акции «Российский солдат-миротворец»

05:23 20.02.2022
Патриотическая акция прошла при поддержке командования Южного военного Округа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В информационно-выставочном центре музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области состоялось подведение итогов акции «Российский солдат-миротворец».

Инициатором акции стало движение «Дороги славы - наша история», официальный партнер Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Соорганизатором выступила Межрегиональная общественная организация (МРОО) ветеранов миротворческих миссий ООН.

Акцию приурочили ко Дню защитника Отечества. В ней приняли участие  юнармейцы, дети военнослужащих Южного военного округа, ученики общеобразовательных учреждений донского региона, а также все желающие в возрасте от восьми до 18 лет.

Ребята подготовили открытки-поздравления для действующих и бывших участников миротворческих миссий. Лучшие работы отпечатают типографским способом в виде буклетов и направят в качестве поздравлений к наступающему празднику российским миротворцам, проходящим службу в Нагорном Карабахе, а также в миссиях ООН в Западной Сахаре, Центральноафриканской республике, Демократической Республике Конго, на Кипре и в Южном Судане.

С приветственным словом к участникам акции по видеосвязи обратился  Вадим Евгеньевич Михеев - помощник президента МРОО ветеранов миротворческих миссий ООН, ветеран боевых действий в САР и миротворческих миссий ООН (Кот-д’Ивуар и Южный Судан).

В зале присутствовали ветераны: миротворцы  ООН, проживающие в Ростове-на-Дону и области. Их выступления вызвали искренний интерес военнослужащих срочной службы из воинских частей Ростовского гарнизона.

Акция прошла при поддержке командования Южного военного Округа.  В завершение мероприятия участники возложили цветы к памятнику Советскому солдату-победителю на Самбекских высотах.

Материал подготовили Анна Берестовая и Вадим Михеев

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