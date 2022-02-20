В МИД Кубы выступили против расширения НАТО в сторону границ РФ
Внешнеполитическое ведомство Кубы обвинило США в пропаганде против РФ.
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В министерстве иностранных дел Кубы раскритиковали Соединенные Штаты за их политику в отношении РФ.
Действия американской стороны по дискредитации России во внешнеполитическом ведомстве страны назвали «пропагандой». Кроме того, кубинцы выразили недоверие к раздуванию темы в прессе, увидев в ней след США.
«Мы решительно отвергаем истерию в СМИ..., запущенную правительством США», - указал глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети Twitter.
Он назвал Россию «братской страной» и отметил, что латиноамериканское государство выступает против расширения НАТО в направлении границ РФ.