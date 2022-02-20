В Раде предложили проверить «компромат» о вывозе Зеленским родителей за границу

Накануне в Сети получила широкое распространение информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы решил позаботиться о вывозе своих родителей за границу. Как «доказательство» ресурсы использовали предположительную запись телефонного разговора, на которой кто-то с голосом Зеленского отдает поручение подыскать вариант жилья за рубежом.

В будто бы произошедшей беседе Зеленского с неизвестным мужчиной «украинский лидер» утверждает, что ему будет спокойнее, если его близкие отбудут. «Глава государства» указывает, что место необходимо снять на месяц-другой в самое ближайшее время.

«Организуй, ну, там, в Испанию... Или может на Карибы», - просит якобы Зеленский.

На новость о якобы разговоре президента отреагировал депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин. Как заявил политик у себя в Facebook, если «пленки Зеленского» настоящие, то такого президента, который призывает народ не паниковать, а сам высылает своих родственников из страны, нужно отправить в отставку. Если же запись является фальшивой, депутат предложил провести аналогичную экспертизу для пленок оппозиционера Виктора Медведчука.