Пользователи из РФ столкнулись с неполадками в работе сервисов Сбербанка

Проблемы с функционированием интернет-сервисов Сбербанка заметили несколько сотен пользователей из России. По состоянию на 3:00 по московскому времени пользователями была отправлена 721 соответствующая жалоба.

Такие статистические данные опубликованы на сайте Downdetector, отслеживающем состояние крупных интернет-ресурсов.

Большинство пользователей (57%) столкнулись с затруднениями при использовании возможностей онлайн банкинга. Помимо этого, 25% обратившихся заметили сбои при переводе средств, а еще 19% обнаружили неполадки при попытках войти в мобильный банк.

К настоящему моменту, в соответствии с данными сайта, проблемы в работе сервисов разрешились.