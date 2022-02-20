Пользователи из РФ столкнулись с неполадками в работе сервисов Сбербанка
В России, по данным пользователей, произошел сбой в работе интернет-ресурса «Сбербанк онлайн».
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Проблемы с функционированием интернет-сервисов Сбербанка заметили несколько сотен пользователей из России. По состоянию на 3:00 по московскому времени пользователями была отправлена 721 соответствующая жалоба.
Такие статистические данные опубликованы на сайте Downdetector, отслеживающем состояние крупных интернет-ресурсов.
Большинство пользователей (57%) столкнулись с затруднениями при использовании возможностей онлайн банкинга. Помимо этого, 25% обратившихся заметили сбои при переводе средств, а еще 19% обнаружили неполадки при попытках войти в мобильный банк.
К настоящему моменту, в соответствии с данными сайта, проблемы в работе сервисов разрешились.