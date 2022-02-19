Гиперзвуковое оружие и ядерный щит РФ: в стране прошли крупные плановые учения Сил стратегического сдерживания

На море, в небе и на суше в разных регионах страны объявлена боевая готовность. На позиции для выполнения стрельбы выходят мобильные ракетные комплексы, корабли и самолеты. Команду к началу этих плановых учений сил стратегического сдерживания из ситуационного центра Кремля отдает Верховный главнокомандующий.

Министр обороны России Сергей Шойгу выходит на связь с Кремлем, где вместе с российским лидером за учениями наблюдает президент Белоруссии.

«Товарищ Верховный главнокомандующий! В соответствии с принятым Вами решением, сегодня под Вашим руководством проводится учение Сил стратегического сдерживания, на котором будут отработаны вопросы управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления в ходе проведения операции стратегических наступательных сил. Будут продемонстрированы пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет авиационного ракетного комплекса «Кинжал» и противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"», - указал глава МО РФ.

К гиперзвуковому оружию повышенное внимание. Российские разработки - стоящие на боевом дежурстве и перспективные - аналогов в мире не имеют. Это относится и к новейшей ракете морского базирования «Циркон», которая уже в этом году начнет поступать в войска. Сегодня ее пуск выполняет экипаж фрегата «Адмирал Горшков».

Воздушный носитель гиперзвука - МиГ-31К. Экипажи поднимаются в воздух с северного аэродрома. В ходе нынешних маневров выполняют учебно-боевые пуски, в результате которых заданные цели уничтожены точным попаданием.

С докладом Верховному главнокомандующему об основных задачах маневров выступает начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

«Основная цель проводимого учения - отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику. Учение проводится в два этапа. На первом этапе будет отработан вопрос ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности, и на втором этапе - вопрос санкционирования и массированного применения стратегических наступательных сил Российской Федерации в ответно-встречном ударе», - доложил Герасимов.

Ядерный щит России и ключевой фактор сдерживания - межконтинентальные баллистические ракеты. Подвижные грунтовые комплексы «Ярс» за счет своей мобильности могут стремительно менять позиции и оставаться неуязвимыми для противника.

«Самое важное, что нужно знать о пусках межконтинентальных баллистических ракет с космодрома "Плесецк" - все они именно плановые и тренировочные. И проходят регулярно в течение уже очень многих лет. Единственное, каждый раз погода преподносит здесь свои сюрпризы. Например, в этот раз снег выпадал в течение нескольких дней. Намело многометровые сугробы. Но, несмотря на никакие погодные условия, хотя сейчас даже поднимается резкий порывистый ветер, все, что связано с пуском здесь всегда проходит в штатном режиме», - рассказал корреспондент «Звезды» Константин Исаев.

Скрытно доставить в любую точку мирового океана межконтинентальную баллистическую ракету и выполнить пуск, даже не поднимаясь из глубины, способны атомные субмарины. Сегодня с борта такой лодки был проведен пуск ракеты «Синева», способной нести до десяти разделяющихся боеголовок индивидуального наведения. Ядерный заряд могут нести и ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». Их тоже задействовали в масштабных маневрах. Расчеты выполнили пуски с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

«Мы в составе батареи "Искандеров", которая совершает марш в позиционный район - выполнять свою боевую задачу. Сложно описать, что чувствуешь, находясь в пусковой установке одного из самых опасных и смертоносных ракетных комплексов в мире. Сначала ракета летит на высоте самолета, а затем, на подходе к цели, идет на шести-семи метрах над землей, огибая рельеф. Особенность в том, что радиус боевого применения повышается, а опасность перехвата, напротив, снижается», - поделился корреспондент «Звезды» Виталий Никулин.

А в Черном море, в рамках учений, экипаж малого ракетного корабля «Грайворон» отстрелялся «Калибром» - крылатой ракетой, ставшей уже одним из символов разгрома террористов в Сирии. И, конечно, воздушная составляющая сил стратегического сдерживания - легендарные Ту-95. Крылатые ракеты, выпущенные с их бортов, поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура».

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов