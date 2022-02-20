Генсек НАТО заявил о готовности провести новое заседание Совета Россия-НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готов провести новое заседание Совета Россия - НАТО. Столтенберг объяснил свои планы тем, что существует цель дипломатического разрешения продолжающегося кризиса вокруг Украины.

«Прежде всего, важно не допустить новую вооруженную атаку против Украины. По этой причине мы поддерживаем все усилия, предпринимаемые союзниками НАТО по поиску политического решения», - сообщил генсек в эфире телеканала CBS.

Столтенберг также добавил, что страны НАТО будут готовы отреагировать на поток беженцев в случае эскалации на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин призвал правительство Украины сесть за стол переговоров и обсудить с представителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик урегулирование ситуации в Донбассе. Путин отметил, что Украина продолжает нарушать все пункты Минских соглашений.