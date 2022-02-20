Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины
Телефонный разговор между президентами продлился 1 час 45 минут.
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По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Темой разговора стала ухудшающаяся ситуация на Украине.
«С учётом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран – участниц "нормандского формата"», - говорится в пресс-службе Кремля.
Также российский президент заявил французскому коллеге, что Киев лишь только имитирует процесс переговоров и упорно отказывается от реализации Минских соглашений.