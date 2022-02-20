Игнорирующие реальность: как Запад пытается втянуть Россию в войну

В четверг в Москве посол США Джон Салливан практически бегом преодолел расстояние от своего автомобиля до входа в здание МИД России. И, хотя он и вышел из машины без пальто, в отношениях РФ и США о потеплении речь не идет.

Здание посол покинул спустя 15 минут, держа в руках папку с российской реакцией на ответ США по гарантиям безопасности. Американская сторона, как говорится в документе, не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора, в частности, об отказе от дальнейшего расширения НАТО, не включении в альянс Украины и Грузии. В реакции Москвы говорится, что ультимативные требования вывести войска из районов на российской территории под угрозой санкций неприемлемы, и, если США не собираются договариваться, РФ будет вынуждена реагировать.

В российском документе есть и реакция на беспрецедентный поток лжи о якобы российском вторжении на Украину. Полный текст документа на сайте российского внешнеполитического ведомства появился практически сразу после того, как Салливан покинул здание министерства. Зная о том, как умеют передергивать факты западные СМИ, министр иностранных дел России Сергей Лавров решил сыграть на опережение.

Глава ведомства заявил, что российская сторона считает абсолютно необходимым, чтобы интересующиеся члены гражданских обществ России и США представляли, что происходит, и какие позиции отстаивают. Если держать это в секрете, тогда, по мнению Ларова, общественное мнение будет «забиваться» ложью и откровенной пропагандой. Ко всему прочему, практически одновременно с публикацией реакции Москвы из России выслали помощника американского посла.

Риторика Запада, между тем, вышла на совершенно новый, запредельный уровень абсурда: 16 февраля президент США Джо Байден объявил днем нападения России на Украину, а западные СМИ зарезервировали первые полосы. Но Россия на войну не пришла.

Эскалацию напряженности на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин обсудил с ключевыми министрами - Лавровым и Шойгу. Вашингтон проигнорировал главные требования России, вместо этого предложил ряд важных, но второстепенных мер, например, по снижению военных рисков. По мнению Лаврова, договориться с партнерами все же, несмотря на это, можно.

Министру обороны президент задает вопрос о военных учениях. В том числе и о российско-белорусских, которые Запад активно пытается выдать за подготовку российского вторжения на Украину. Совместные маневры, говорит генерал армии Сергей Шойгу, начались 10 и закончатся 20 февраля, строго по намеченному плану, и была запланированы ранее, вне зависимости от актуальных геополитических событий. Российское оборонное ведомство не раз заявляло, что после масштабных учений войска вернутся к местам своей постоянной дислокации.

Об этом в том числе Путин говорил в Кремле и со своим немецким коллегой Олафом Шольцем. Российский лидер, подробно аргументируя буквально каждое слово, объяснил ему, почему действия США и НАТО вызывают у России серьезные озабоченности. По словам Шольца, для людей его поколения война в Европе является невообразимой и нужно сделать все, чтобы этого не произошло.

В разговоре с Путиным информацию о возвращении российских войск в родные гарнизоны Шольц назвал хорошим знаком, но уже на следующий день в телефонном разговоре с Байденом заявил, что отвода войск не наблюдается, поэтому важно начать диалог по европейской безопасности. Завершается сообщение фразой: «ключ к этому находится в Москве».

Интенсивность переговоров различного уровня на уходящей неделе была пропорциональна накалу обстановки. Лавров встретился в Москве с главами МИД Италии, Польши и Бразилии, министр обороны Сергей Шойгу обсудил вопросы международной безопасности с главой Пентагона Ллойдом Остином. Полное игнорирование Западом реальности, попытки втянуть Россию в войну с Украиной, а так же ответ США и НАТО на российские требования в пятницу обсудили президент страны и члены Совбеза РФ. В тот же день в Москву прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как он заметил, его визит отличался от недавних визитов западных лидеров.

Что имел ввиду Лукашенко и что еще произошло в конце недели, смотрите в сюжете корреспондента Виталия Акиньшина в программе «Главное с Ольгой Беловой».