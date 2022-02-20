Армия От Хабаровска до Дагестана: военные всей страны болели за сборную РФ на Олимпиаде Трансляции финального хоккейного матча были организованы во всех воинских частях и подразделениях, а также в вузах и довузовских образовательных организациях Минобороны России. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие вместе со всей страной болели за российских хоккеистов на Олимпийских зимних играх в Пекине.



Трансляции с финального матча по хоккею, в котором боролись сборные России и Финляндии, проводились во всех воинских частях и подразделениях, а также в вузах и довузовских образовательных организациях Минобороны России.



Военнослужащие и курсанты учебных заведений МО РФ болели за спортсменов во время, свободное от исполнения служебных обязанностей и учебы. На видеозаписи можно увидеть, как переживали за родных хоккеистов бойцы из Хабаровска, Дагестана и Волгограда , а также офицеры Национального центра управления обороной Российской Федерации.



Напомним, в воскресенье 20 февраля сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии со счетом 2:1 и стала серебряным призером XXIV Олимпийских игр. Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика