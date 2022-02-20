В ЛНР нашли автомобиль со взрывчаткой в месте проезда беженцев

На территории Луганской Народной Республики был своевременно обнаружен автомобиль, начиненный взрывчаткой мощностью около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте.. Машина была оставлена под железнодорожным путепроводом на трассе Луганск-Изварино, в полукилометре от населенного пункта Самсоновка.

Об этом сообщили на официальном сайте министерства государственной безопасности ЛНР. В ведомстве отметили, что предотвращенный взрыв мог быть реальной угрозой для жизней беженцев, следующих по трассе в колонне транспорта.

Также погибнуть или пострадать могли эвакуированные женщины и дети, которые направлялись в Россию на поезде. Железнодорожный состав должен был пройти по путепроводу через час после того, как под ним заметили взрывчатку.

После оценки количества взрывчатого вещества, а также расположения машины было решено обезвредить ее путем подрыва на безопасном расстоянии. После разминирования автомобиля на месте образовалась воронка около 40 метров в диаметре. Предварительное изучение показало, что транспорт был оснащен радиоуправляемым зарядом взрывчатки.