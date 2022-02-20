Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЛНР нашли автомобиль со взрывчаткой в месте проезда беженцев

Анна Берестовая
00:06 20.02.2022
Машину со взрывчаткой, обнаруженную под железнодорожными путями, обезвредили путем подрыва на безопасном расстоянии.
© Видео: Министерство государственной безопасности ЛНР © Фото: Министерство государственной безопасности ЛНР
Читайте нас на:

На территории Луганской Народной Республики был своевременно обнаружен автомобиль, начиненный взрывчаткой мощностью около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте.. Машина была оставлена под железнодорожным путепроводом на трассе Луганск-Изварино, в полукилометре от населенного пункта Самсоновка.

Об этом сообщили на официальном сайте министерства государственной безопасности ЛНР. В ведомстве отметили, что предотвращенный взрыв мог быть реальной угрозой для жизней беженцев, следующих по трассе в колонне транспорта.

Также погибнуть или пострадать могли эвакуированные женщины и дети, которые направлялись в Россию на поезде. Железнодорожный состав должен был пройти по путепроводу через час после того, как под ним заметили взрывчатку.

После оценки количества взрывчатого вещества, а также расположения машины было решено обезвредить ее путем подрыва на безопасном расстоянии. После разминирования автомобиля на месте образовалась воронка около 40 метров в диаметре. Предварительное изучение показало, что транспорт был оснащен радиоуправляемым зарядом взрывчатки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:06 В стране и мире
Видео
В ЛНР нашли автомобиль со взрывчаткой в месте проезда беженцев
18:55 Армия
Видео
Открытость на высоком уровне: как проходит финальный эпизод учений «Союзная решимость - 2022»
15:06 Армия
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
14:18 Армия
Видео
Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину о целях плановых учений сил стратегического сдерживания
14:35 Армия
Видео
Корабли и подлодки СФ и ЧФ поразили цели условного противника «Калибрами» и «Цирконами»
Популярное
Видео
Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура»
Видео
С крейсера «Карелия» запустили баллистическую ракету «Синева» по полигону Кура из Баренцева моря
Видео
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» сняли с коптера
Умер народный артист РФ Борис Невзоров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.