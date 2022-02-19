В стране и мире В Бундестаге назвали «перешедшим границы» посла Украины в ФРГ Алиса Кононенко Недовольство парламентариев вызвало требование дипломата к немецкому канцлеру предъявить ультиматум президенту РФ. © Фото: Britta Pedersen, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Своим требованием предъявить ультиматум президенту РФ Владимиру Путину, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник перешел границы, заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених. «Поведение посла Украины в Германии далеко не полезно. В частности, своим требованием, чтобы канцлер ФРГ предъявил ультиматум российскому президенту, он перешел границы», - цитирует Мютцениха РИА Новости. Ранее Андрей Мельник призвал канцлера Германии Олафа Шольца предъявить ультиматум российскому лидеру Владимиру Путину, во время его визита в Москву. «Только четкий и ясный ультиматум Путину с крайним сроком, чтобы он приказал своим вооруженным полчищам вернуться не позднее 16 февраля, может спасти мир во всем мире», - заявил Мельник немецкому изданию Funke. Напомним, это не первый случай эксцентричного поведения украинского посла в отношении немецких властей. Так, в январе Мельник заявил, что в Германии не считают украинцев действительно «великой культурной европейской нацией», в связи с чем часто игнорируют интересы Киева. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика