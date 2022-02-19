Российские миротворцы привезли гуманитарную помощь детям из Нагорного Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента совместно с ассоциацией благотворительных организаций провели гуманитарную акцию в детском саду в селе Ашан, расположенного в отдаленном районе Нагорного Карабахе вдоль линии разграничения сторон.

«Сегодня была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Ашан, Мартунинского района. В детском садике 27 детей получили развивающие игры, наборы для рисования, пластилины», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин.

Сообщается, что в первом квартале 2022 года российскими миротворцами спланировано проведение более 30 гуманитарных акций в городах, селах и отдаленных районах Нагорного Карабаха, в том числе Лачинском коридоре.

Ранее российские миротворцы вместе с ассоциацией благотворительных организаций провели гуманитарную акцию в детском саду города Степанакерт в Нагорном Карабахе.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Вадим Михеев