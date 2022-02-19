Армия Союзная решимость - 2022 Морпехи ВВО десантировались из Ми-8АМТШ и пресекли отход «боевиков» в Белоруссии С получением задачи разведывательные подразделения морской пехоты осуществили погрузку в вертолеты Ми-8АМТШ на аэродроме Барановичи и вылетели в район полигона. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Подразделения морской пехоты ВВО, которые участвуют в совместном учении «Союзная решимость-2022», на белорусском полигоне Обуз-Лесновский отработали высадку тактического воздушного десанта в целях пресечения отхода «незаконных вооруженных формирований». Получив задачу, разведывательные подразделения морской пехоты погрузились в вертолеты Ми-8АМТШ на аэродроме Барановичи и вылетели в район полигона, где десантировались посадочным способом. После высадки из вертолета передовая группа заняла указанные рубежи, обеспечив своими действиями десантирование основных сил тактического десанта для блокирования и уничтожения отходящих «боевиков». Материал подготовили: Алиса Кононенко, Вадим Михеев В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика