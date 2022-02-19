В МЧС ЛНР сообщили о 25 тысячах покинувших республику
Глава МЧС Луганской Народной республики Евгений Кацавалов заявил, что самопровозглашенную республику покинули уже около 25 тысяч человек. Эти граждане уехали из Луганской республики самостоятельно. Об этом стало известно в ходе совещания в Ростове-на-Дону.
«Границу на своих личных машинах из ЛНР пересекли 25 тысяч человек», - цитирует его слова ТАСС.
Руководитель луганского МЧС сообщил, что в ближайшее время из республики уедут еще порядка 10 тысяч жителей.
«Сейчас формируется организованная колонна для эвакуации 10 тысяч человек», - сказал Евгений Кацавалов.
В свете последних событий, произошедших в Луганске, генеральный директор «Луганскгаза» Татьяна Богородько заявила, что два недавно прогремевших взрыва в Луганске были диверсиями. Она сообщила, что в результате взрывов 95 абонентов остались без газоснабжения.