Корреспондент «Звезды» показал, как «Бал» и «Бастион» защищают от «угрозы» побережье Крыма

На Черноморском флоте прошли учения расчетов ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по обороне побережья Крыма и Кавказа. Ни зной, ни мороз и ни даже ветер под 45 метров в секунду этим великанам не помеха, если поступил приказ приготовиться к стрельбе. И уж тем более, если появляется хоть какая-то угроза пунктам базирования сил флота и, в целом, нашему побережью. Сегодня, правда - это всего лишь легенда учений.

«Сейчас мы видим как стартовая батарея берегового ракетного комплекса "Бастион" выдвигается на свои позиции. Чтобы понять, насколько он мобилен, достаточно сказать, что от момента приказа занять позиции до пуска ракеты проходит всего лишь двадцать минут», - сообщил корреспондент «Звезды» Антон Балзовский, побывавший на месте событий.

Для Николая Кузнецова это далеко уже не первые учения, ведь на береговом ракетном комплексе «Бастион» он служит пятый год. Говорит, что с каждым полевым выходом все уверенней становится в этой боевой машине.

«Комплекс современен, надежен. Его ракеты обладают высокой мощью и способны нанести сокрушительный урон любому кораблю противника», - отметил командир стартовой батареи БРК «Бастион» Николай Кузнецов.

Уникальность этого комплекса заключается в его ракетах, которые, благодаря сверхзвуковой скорости (2,5 Маха или 750 метров в секунду), практически не видны для радаров противника.

Чуть дальше по побережью проходят учения младшего брата «Бастиона», если брать основные тактико-технические характеристики - берегового ракетного комплекса «Бал». Но он тоже далеко не безобиден для кораблей вероятного противника.

«Береговой ракетный комплекс "Бал" отличается от своего старшего собрата "Бастиона" дальностью стрельбы. Он может работать, в основном, только в прибрежной зоне в радиусе до 120 километров. Однако и вывести из строя он способен сразу до десяти целей», - обозначил корреспондент Антон Балзовский.

Сегодня основными целями учений было отработать марши ракетных комплексов на боевые позиции, обнаружение надводных целей, их идентификацию и сопровождение. Сами пуски проводились в электронном виде, а действия противника имитировали наши корабли. При этом, «Бастионы» и «Балы» постоянно маневрировали и меняли огневые позиции. Действиями своих подчиненных командир бригады явно остался доволен.

«Подразделения бригады все задачи, поставленные перед соединением, выполняли в установленные сроки. Все районы были заняты своевременно, все задачи выполнены. Хочу оценить, конечно, подразделение бригады на оценку "отлично", но есть к чему стремиться», - заметил командир 11-ой отдельной береговой ракетной бригады Сергей Яблоков.

Ракетчики береговых сил Черноморского флота продолжат свои тренировки, ведь сегодня в том числе и от них зависит безопасность побережья Кубани и Крыма.

Материал подготовили Анна Берестовая и Вадим Михеев