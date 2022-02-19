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«Лисья гончая» с «Кинжалом» и гроза подлодок: как авиация РФ показывает себя на учениях в Средиземном море

Игорь Лапик
05:00 19.02.2022
МиГ-31К с «Кинжалом» провел полет над Средиземным морем.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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МиГ-31К по классификации НАТО Foxhound идет в отрыв и с ревом набирает высоту. «Лисья гончая» - обновленный ветеран ВКС, до сих пор непревзойденный по многим параметрам. Самолет может в несколько раз превысить скорость звука и летать в стратосфере.

На внешнем подвесе МиГа - огромный «Кинжал». Это не просто ракета, а мощный авиационный ракетный комплекс. С таким новым оружием наши самолеты уже второй раз в сирийском небе. Впервые они тут были летом прошлого года.

Гиперзвуковой ракеты воздушного базирования, кроме России, пока нет ни у кого в мире. И очередная демонстрация наличия у нас таких прорывных технологий здесь, в Средиземноморье, лишней явно не будет. Ведь если противник будет не условный, то и пуски будут уже не электронными, как, например, сегодня на учениях.

Под крылом Средиземное море, а в небе в боевой порядок для патрулирования выстраивается авиагруппа. В ее составе - гроза подлодок вероятного противника - нестареющий Ил-38, дальние ракетоносцы-бомбардировщики  Ту-22М3 и целая группа истребителей прикрытия Су-35 и Су-30СМ. Они в любой момент готовы защитить своих старших товарищей по крылу.

А вот над Средиземным морем работает летающий танкер - Ил-78. К его заправочным шлангам медленно и не спеша подтягиваются «сушки». Расстояние между самолетами минимальное. Несмотря на различные вспомогательные системы, многое тут зависит от мастерства самих летчиков.

Заправляясь прямо в небе, можно хоть сутки летать над водой. Главная задача авиации и флота на этих учениях - поиск и уничтожение корабельных группировок условного противника.

«Отрабатывали тактические пуски по условному противнику. Задание выполнено полностью, замечаний к авиационной техники нет», - сообщил пилот Миг-31К.

Помимо самолетов ВКС, в маневрах участвует и морская авиация - как палубная, так и берегового базирования. Истребитель Су-30СМ морской авиации отличается от других самолетов ВКС своей расцветкой. Фюзеляж раскрашен в цвет морской волны, что делает его незаметным на фоне водной глади. На обоих бортах Андреевские флаги. Сама боевая машина может нести очень много вооружения: здесь несколько точек подвеса и с успехом можно уничтожать надводные цели.

Даже ради одного взлета на аэродроме трудится целая команда в синих беретах. Инженеры и техники, как в Формуле-1, общими усилиями помогают летчику достичь главного результата - выполнить поставленную боевую задачу.

Для боевых летчиков, причем не только молодых, такие учения, все равно что курсы повышения квалификации. Сложные задачи выполняются в новых географических широтах, над морем, где даже днем практически нет никаких ориентиров. Что уже говорить про ночь. Люди получают столь необходимый опыт для дальнейшей службы, а техника в очередной раз подтверждает свою надежность.

Материал подготовили Анна Берестовая и Вадим Михеев

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