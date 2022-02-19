Опубликованы кадры прибытия Чуприяна в Ростовскую область

Врио министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян проведет комиссию по чрезвычайным ситуациям в связи с прибытием беженцев из ДНР и ЛНР. В связи с этим он уже прилетел в Ростовскую область. Соответствующую информацию сообщили в МЧС России.

Сейчас главное управление ведомства по Ростовской области работает в режиме повышенной готовности. На пропускные пункты для содействия в организации приема прибывающих людей направлены оперативные группы.

В области в настоящий момент функционируют шесть автомобильных пунктов пропуска. Помимо этого, начато развертывание городков жизнеобеспечения силами спасателей из Донского центра. Всего для оказания помощи беженцам привлечено более 400 человек и 150 единиц техники.