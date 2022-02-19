Картина масштабного контрнаступления: учения «Союзная решимость» достигли кульминации

Российский истребитель Су-35-С срывает попытку нанесения воздушного удара по нашим оборонительным позициям. Боевой разворот с эффектными пируэтами в небе. В воздушных дуэлях им нет равных в мире.

Господство в небе остается за авиацией союзного государства. Теперь свои задачи могут решать и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М и белорусские штурмовики Су-25. На земле командный

На просторах полигона Обуз-Лесновский для батареи «Градов» настоящее раздолье. В домашних условиях, на Дальнем Востоке, где вокруг сопки с горным рельефом, артиллеристам бригады морской пехоты Тихоокеанского флота развернуться гораздо сложнее.

«Все расчеты боевых машин вели себя достойно, все нормативы по специальной подготовке выполнялись в норме в оценках хорошо и отлично. В принципе достойно, молодцы», - заявил командир реактивной артиллерийской батареи Илья.

В тыл противника высаживается российско-белорусский тактический воздушный десант. Действует молниеносно, чтобы нарушить управление войсками неприятеля. Оборонительный рубеж войск союзного государства растянулся на километры по всему полигону.

Бой ведет усиленная рота бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. С позиции по неприятелю бьет Пламя» - Автоматический гранатомет АГС-17.

Черные береты на позициях укрепились основательно. В арсенале пулеметы, ручные гранатометы, противотанковые управляемые ракеты. Недели тренировок на полигоне даром не прошли.

«Мы привыкшие. Это наша работа. Ничего в принципе сложного нету», - рассказал наводчик гранатометного взвода Яков.

Подразделения сдержали наступление и перешли в контратаку. На позиции выдвигаются танки Т-80 и бронетранспортеры БТР-82А. Михаил за рулем модернизированного БТР-82А только второй год. Говорит, здесь на первых учебно-боевых тренировках держаться в строгой боевой линии с другими экипажами было не просто.

«Главный итог, конечно, это учеба в этом плане, хорошая практика. Уже понимаешь, что от тебя требуется», - рассказал Михаил.

Кульминация общевойскового боя. Из отдельных эпизодов, как пазл складывается картина масштабного контрнаступления. Армада бронированной техники, сходу уничтожая силы противника, скрывается за курганом с символичным называнием «Русский».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов