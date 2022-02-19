Армия Корабли и подлодки СФ и ЧФ поразили цели условного противника «Калибрами» и «Цирконами» Пуски произошли во время плановых стратегических учений. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Корабли ВМФ РФ в ходе плановых учений сил стратегического сдерживания выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. «Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее президент России Владимир Путин дал старт плановым учениям сил стратегического сдерживания. ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика