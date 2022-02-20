В стране и мире Опа, «чирик»: как назывались советские деньги и почему рубль был «Рваным» Егор Левин В определенный период советской истории граждане страны настолько активно начали использовать бумажные купюры, что даже давали им свои прозвища. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Юрий Простяков, РИА Новости Читайте нас на: Долгое время в Советском Союзе бумажные деньги были непопулярны. Граждане чаще всего пользовались так называемыми «разменными» монетами. Но после денежной реформы все кардинально изменилось, и именно бумажный рубль стал самой ходовой банкнотой в огромной стране. Советские граждане начали активно пользоваться бумажными деньгами, которые из-за приобретения большей, чем ранее, популярности получили даже свои личные «прозвища». © Andrey Nekrasov, imageBROKER, Globallookpress Так, самый массовый оборот получила купюра номиналом в 1 рубль. Его так часто использовали, что за ним прочно закрепилось прозвище «Рваный». Идущие следом за ним 3 и 5 рублей, «трешка», «трояк» и «пятерка», ничем особо отличительным за время своего существования выделиться не успели. Государственные кредитные билеты печатались практически регулярно, выпуск прекратился только в 1991 году из-за инфляции. Печать вновь возобновили в 1998 году, но практически параллельно вошедшая в оборот аналогичная монета перетянула приоритет на себя. В 2001 году печать «пятерки» снова полностью прекратили, но купюра 1997 года выпуска и по сей день остается официальным платежным средством. Человек с десяткой в кармане, которую называли «червонец» или «чирик», уже мог считаться настоящим богачом. Рассказ о трате, к примеру, на свидание с прекрасной спутницей 10 рублей мог вызвать у слушателей вздохи возмущения и нелицеприятные характеристики умственных способностей рассказчика. Что уж говорить о советском гражданине, располагавшем суммой в «четвертной» - 25 рублей. Фиолетовая банкнота в то время казалась чем-то невероятным, а люди, просто увидевшие ее воочию, становились едва ли не легендами своего окружения. «Я видел 25 рублей в руках у моего дяди-таксиста. Я был поражен, как это может быть вообще. Это было что-то недосягаемое», - вспоминает актер театра и кино Андрей Федорцов в программе «СССР. Знак качества» на «Звезде». На «полтинник», 50 рублей, вполне можно было спокойно прожить целый месяц. Сотенные же купюры, «стольники» и «сотки», многие советские люди за всю свою жизнь даже в руках не держали. В царской России сотенные и вовсе называли «катеньками», потому что на банкнотах был запечатлен лик императрицы Екатерины II. Отсюда же пошло сленговое созвучное наименование «котел». 500 рублей, в свою очередь, именовали «пятихаткой», а 1000 - «штукой» или «куском». © Andrey Nekrasov, imageBROKER, Globallookpress Появившиеся в более позднее время еще более крупные номиналы уже не имели такой романтичной истории с именами. Миллион и миллиард рублей в народе называли просто созвучными именами - «лимон» и «лимонард». Миллиард иногда еще именовали «арбузом», потому как появился он в период гиперинфляции. Но название не прижилось. Так как же мы жили в стране, где деньги - не главное? И почему при этом нередко считали каждую копейку? Любой выходец из советского прошлого с радостью поделится историями о том, как жил тогда без какого-то фантастического финансового достатка. Как - смотрите в новом выпуске программы «СССР. Знак качества с Иваном Охлобыстиным» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика