«За что убивают наших детей?»: эвакуированная жительница Донбасса поделилась эмоциями о происходящем в регионе

Детский оздоровительный лагерь «Спутник» у Азовского моря с самой ночи принимает детей, прибывших из Донбасса. Покинувшие родной дом местные жители рассказали «Звезде» об эвакуации.

«Детей спасаем, сколько приехали - маленькие, до годика. Как мы ехали, как мы их везли, как мы их старались спасти. За что, скажите, за что убивают наших детей?», - рассказала жительница Донбасса.

В поселке Александровка, расположенном на территории ДНР в опасной близости от линии разграничения сил, активно идет эвакуация населения. Корреспондент Дмитрий Астрахань пронаблюдал, как мирные жители отбывают из неспокойной зоны прямиком в Россию, где их ждут для оказания помощи.