Механики-водители Северного флота протестировали навыки вождения боевых машин в Заполярье

На скорости, поднимая клубы снежной пыли, танк Т-80БВМ преодолевает колейный мост. И летит дальше, к минно-взрывному заграждению, подъемам и спускам с углами наклона в 30 градусов. Звуковых эффектов добавляет газотурбинная силовая установка, танк шумит, как реактивный самолет. Его мощность впечатляет – 1250 лошадиных сил.

Это почти спринтерская тренировка, на пределе танковых возможностей. Но техника –не подводит.

«Танк чувствует. Если к нему отношение поменять, то он соответственно и ездить будет плохо. Если не ремонтировать, ничего не делать, а так у нас каждый год перевод, перевод, следим за машинами», - поделился механик-водитель Иван Беляев.

Вождение боевых машин – важная составная часть полевой выучки. Поэтому механики-водители, как минимум, дважды в неделю за рычагами или за рулем. Они учатся маневрировать на многотонной бронированной технике, многоцелевых транспортерах и таких, на первый взгляд, неповоротливых гигантах, как снегоболотоходы.

Совершенству нет предела. На трассу, в том числе необорудованную, выходят и самые опытные механики-водители.

Сергей Тимофеев за рулем «Алеута» уже пятый год. Наряду с простотой в управлении и комфортом, отмечает уникальность машины – она способна работать в условиях по-настоящему непроходимой местности. Главное, грамотно ее эксплуатировать.

«Здесь уже и мест, наверное, не осталось, куда мы заезжали. Считай, на любую сопку, в любой брод, техника себя оправдывает полностью», - сообщил Тимофеев.

Из-за сложного рельефа местности и глубокого снега, в который легко закопаться, практика очень важна. Занятия включают одиночную подготовку, но уже через месяц механики-водители отработают действия в составе подразделений.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Олег Давыденко