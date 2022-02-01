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Российские С-300 отразили удар «крылатых ракет» в Таджикистане

10:00 01.02.2022
Всего было выполнено 10 условных пусков по воздушным целям, имитировавшим крылатые ракеты, а также ударные самолеты и вертолеты.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Таджикистане расчеты российских С-300 отразили воздушный налет условного противника. Зенитчики 201-й базы отработали поиск и захват целей на максимальном удалении и малых высотах.

Условные цели имитировали крылатые ракеты и вертолеты, которые приближались к российским военным объектам, огибая рельеф местности. Попутно базу пытались атаковать при помощи беспилотников. Расчеты справились с непростой задачей - зенитчики выполнили 10 электронных пусков, поразив все заданные цели.

ЗРС С-300 - зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийный выпуск системы был начат в 1975 году. Первый полк С-300ПТ заступил на боевое дежурство в 1979 году.

С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до шести целей и наводить по ним до 12 ракет.

Она способна обнаружить цели на удалении свыше 300 километров. Время развертывания с марша - около пяти минут. ЗРС находится на вооружении России, Белоруссии и других стран СНГ.

Подробнее о комплексе С-300 и его модификациях читайте в материале Александра Пешкова на сайте «Звезды».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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