Очередной эшелон с техникой танковой армии ЗВО возвращается в Нижегородскую область после учений

Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений.

Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около одной тысячи километров. По прибытию в расположение воинской части военнослужащие приступят к проведению технического обслуживания боевой техники и ее подготовке к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных Силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.

Материал подготовили Анна Берестовая и Олег Давыденко