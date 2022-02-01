Дивизион ракетных комплексов «Бал» взял под контроль Каспийское побережье в Дагестане. Военнослужащие заступили на плановое боевое дежурство.

По прибытии на место расчеты оборудовали позиции для техники и оперативно развернули станцию разведки «Монолит-Б», задача которой - контроль воздушной и надводной обстановки. Именно «Монолит» выдает целеуказание на пусковые установки.

Комплекс «Бал» представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины.

Комплекс создан для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, а также для уничтожения морского десанта.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов