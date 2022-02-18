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Обнаружить субмарину на глубине: как авиация работает с ВМФ на учениях в Средиземном море

Игорь Лапик
05:01 18.02.2022
Самолеты Ту-22М3 и вертолеты Ка-27ПЛ приняли участие в учениях в Средиземном море.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Многотонные Ту-22М3 поднимаются в небо и берут курс на Средиземное море. До береговой черты каких-то пара километров, и там уже начинается зона воздушного патрулирования.

Боевые дальнобойщики КБ Туполева несут под фюзеляжем ракету, способную уничтожить целый авианосец. Противорокорабельная ракета Х-22 обладает огромной разрушительной мощью.

Трехкилометровая «взлетка» авиабазы Хмеймим не успевает остывать от ревущих турбин. График вылетов расписан по минутам. Асфальто-бетонная дорога в небо недавно прошла реконструкцию - увеличилась в длине, стала прочнее и технологичнее.

«Посадки стали более безопасными... Также хорошее бетонное покрытие обеспечивает прекрасные условия торможения на пробеге и свело к минимуму применение аварийного торможения, что увеличило ресурс тормозной системы и пневматиков», - указал командир Ту-22М3 Тимур Файзуллин.

Разрезая воздух пятого океана лопастями четырех винтов, взлетает Ил-38. Гроза субмарин, способный достать цель на глубине своими самонаводящимися торпедами и противолодочными бомбами. 

В небе эскадрилья, а в море - эскадра. Боевые летчики и военные моряки вместе ведут поиск подводных лодок и кораблей условного противника. Это одна из основных задач учений ВМФ на Средиземном море. По выявленным целям осуществляются электронные пуски. Здесь, как в компьютерной игре - неприятеля находят и условно уничтожают, не расходуя реальные боеприпасы.

Боевые корабли идут ровным строем и полностью контролируют свой квадрат Средиземного моря. Помимо собственной аппаратуры мониторинга морских глубин, наш флот имеет еще и палубную авиацию. Противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ сканируют подводное пространство своими гидроакустическими комплексами и могут разведать, нет ли слежки за отрядом кораблей.

Всего в учениях в Средиземноморье участвуют почти два десятка боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов. Наш гордо развевающийся Андреевский флаг не дает покоя командованию флотов ВМС западных стран.

Действия группировки ВМФ России под постоянным пристальным вниманием сил НАТО. На Западе никак не хотят понять, что наш флот присутствует здесь только для того, чтобы эти потрясающие морские пейзажи всегда оставались мирными.

Материал подготовили Анна Берестовая и Олег Давыденко

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