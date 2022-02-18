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Ракетный крейсер «Москва» показал свою мощь на стрельбах в Черном море

05:00 18.02.2022
Экипаж ракетного крейсера «Москва» провел артиллерийские стрельбы в Черном море.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер «Москва» выполнил артиллерийские стрельбы в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова.

По замыслу учений, артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота. В качестве воздушных целей использовались светящиеся авиационные бомбы, сброшенные в полигонах боевой подготовки экипажами самолетов морской авиации.

Также в рамках учений боевые расчеты гвардейского ракетного крейсера «Москва» выполнили артиллерийские стрельбы по надводным целям. Для имитации кораблей противника на длинных дистанциях использовались корабельные щиты-мишени, а для стрельбы на короткие - макеты плавающих морских мин.

Всего в ходе отработки огневых задач личным составом ракетно-артиллерийской боевой части корабля поражено более 50 морских и воздушных целей условного противника.

Материал подготовили Анна Берестовая и Олег Давыденко

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