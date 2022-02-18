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Представители Украины и РФ обменялись строками из стихов в СБ ООН

Анна Берестовая
03:13 18.02.2022
Замминистра МИД России и его украинский коллега решили передать свои мысли через стихотворные строки.
Представители Украины и РФ обменялись строками из стихов в СБ ООН
© Фото: Loey Felipe UN Photo Globallookpress
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Во время заседания Совбеза Организации Объединенных Наций постред Украины при ООН Сергей Кислица преподнес коллегам необычный сюрприз. Перейдя на русский язык, дипломат зачитал отрывок из стихотворения Евгения Евтушенко «Наследники Сталина».

«"Успокойся… " - спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы еще на земле, мне будет казаться, что Сталин - еще в мавзолее», - продекламировал Кислица.

В ответ на поэтическую инициативу представителя Киева заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин решил ответить той же монетой. Он позитивно оценил идею облекать политические послания в стихи и произнес строки из произведения Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка».

«А если это так, то что есть красота. И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота. Или огонь, мерцающий в сосуде», - процитировал классика заместитель министра.

Как пишет РИА Новости, Вершинин сравнил красоту, которой посвящены озвученные строки, с мудростью. Он отметил, что мудрость требуется в том числе и в том, что касается урегулирования ситуации на востоке Украины на основе Минских договоренностей.

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