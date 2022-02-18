Представители Украины и РФ обменялись строками из стихов в СБ ООН
Во время заседания Совбеза Организации Объединенных Наций постред Украины при ООН Сергей Кислица преподнес коллегам необычный сюрприз. Перейдя на русский язык, дипломат зачитал отрывок из стихотворения Евгения Евтушенко «Наследники Сталина».
«"Успокойся… " - спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы еще на земле, мне будет казаться, что Сталин - еще в мавзолее», - продекламировал Кислица.
В ответ на поэтическую инициативу представителя Киева заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин решил ответить той же монетой. Он позитивно оценил идею облекать политические послания в стихи и произнес строки из произведения Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка».
«А если это так, то что есть красота. И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота. Или огонь, мерцающий в сосуде», - процитировал классика заместитель министра.
Как пишет РИА Новости, Вершинин сравнил красоту, которой посвящены озвученные строки, с мудростью. Он отметил, что мудрость требуется в том числе и в том, что касается урегулирования ситуации на востоке Украины на основе Минских договоренностей.