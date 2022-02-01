Для проверки новой РЛС «Небо-Т» в воздух подняли самолеты Су-34

На Урале для проверки новейших локаторов в небо подняли бомбардировщики Су-34. Играющие роль условных целей машины вылетели с аэродрома в Челябинской области.

Фронтовую авиацию привлекли для отработки действий расчетов передовых радиолокационных станций «Небо-Т» по контролю воздушного пространства. Это своего рода экзамен перед заступлением на боевое дежурство – в зоне ответственности этих РЛС огромный регион: Урал и Поволжье.

Военнослужащие оперативно обнаружили Су-34 и взяли их на сопровождение. Отметим, что глубоко модернизированные «Небо-Т» серьезно превосходят аналоги – они способны уверенно захватывать даже баллистические цели на дальности в 600 километров.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов