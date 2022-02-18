Источник: пожар произошел в академии МЧС в Москве

По словам очевидцев, в здании академии государственной пожарной службы МЧС России в северо-восточной части столицы произошло возгорание. Огонь был замечен в одном из корпусов на улице Бориса Галушкина в вентиляционной шахте третьего этажа.

О пожаре сообщил «Звезде» источник, осведомленный о ситуации. К настоящему моменту, по его словам, площадь распространения пламени составляет около 50 квадратных метров.

По последним данным, возгорание удалось локализовать. Подробности случившегося уточняются.