Путин заявил, что Запад не воспринимает идеи России по гарантиям безопасности

Западная сторона пока не воспринимает идеи и предложения России по гарантиям безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Как уже говорил ранее, США и другие члены Альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать три стрежневых элемента нашей инициативы (по гарантиям безопасности - прим.ред.)», - сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что РФ не может закрывать глаза на то, как США и НАТО «достаточно вольно» трактуют принцип неделимой безопасности в свою пользу. Российский лидер напомнил, что данный принцип четко зафиксирован во многих общеевропейских документах и включает в себя помимо прав еще и обязанность не укреплять безопасность за счет безопасности других мировых держав.