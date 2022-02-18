Рота охраны отразила нападение «террористов» на штаб Северного флота

На Северном флоте прошла плановая тренировка личного состава центра обеспечения управления СФ. В ходе этой тренировки рота охраны отразила нападение условных террористов на штаб, сообщает пресс-служба флота.

«Целью тренировки является совершенствование тактики противодействия нападению на наиболее опасных участках охраняемого периметра», - говорится в сообщении.

На тренировке военнослужащие использовали холостые боеприпасы к автоматам Калашникова АК-74 и средства имитации - ручные дымовые гранаты РГД-2Б.

Автомат Калашникова АК-74 создан в 1970 году Михаилом Калашниковым, принят на вооружение в 1974-м. Разработан специально под малоимпульсный патрон производства ЦНИИточмаш. Вес снаряженного автомата составляет 3,6 килограмма, длина ствола с ДТК - 485 миллиметра. Максимальная эффективная дальность стрельбы - 650 метров. Темп стрельбы - примерно 600 выстрелов в минуту.

АК-74 стал первым советским автоматом, разработанным под малоимпульсный патрон 5,45Х39. Показатель кучности и точности стрельбы стал лучше по сравнению с АК. Сам автомат получился легче своего предшественника, в том числе за счет уменьшения калибра.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин