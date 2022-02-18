В Военном университете имени Невского состоялась конференция по психологии

В Военном университете имени Александра Невского состоялась I Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы профессионально-практической психологии».

Всего в мероприятии приняло участие более двадцати организаций силовых ведомств, образовательных и научно-исследовательских учреждений из России, Белоруссии и Казахстана. На конференции обсуждались вопросы психологической надежности персонала, психологический отбор и допуск специалистов к выполнению задач в особых условиях деятельности.

Участников конференции приветствовал начальник Военного университета, генерал-лейтенант Игорь Мишуткин, а также представители науки.

Конференция, также известная, как «Дьяченковские чтения - 2022» посвящена памяти доктора психологических наук, профессора, участника Великой отечественной войны, полковника, Михаила Ивановича Дьяченко и доктора педагогических наук, профессора, генерал-майора Александра Васильевича Барабанщикова, основателя и первого руководителя кафедры военной педагогики и психологии в военно-политической академии имени Ленина, правопреемником которой является Военный университет.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Дмитрий Долгов