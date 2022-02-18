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Российские водители все чаще жалуются на несправедливые штрафы с камер видеонаблюдения

Станислав Иващенко
Алиса Кононенко
13:55 18.02.2022
Чаще всего подобные штрафы приходят за непристегнутый ремень безопасности и использование смартфона за рулем.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Все чаще водителям стали приходить штрафы за разговоры по телефону и непристегнутый ремень. Но, как показывает практика, современные системы далеко не совершенны и тоже ошибаются. Вот только доказать это автолюбителям весьма непросто.

За десять лет за рулем это движение Андрей Брио довел до автоматизма: пристегивает ремнем безопасности и себя, и жену, и ребенка. Но штраф за нарушение ему все же пришел. На фотографии с камеры фиксации едва ли можно разглядеть части того самого ремня.

«Я был одет так же, как и сейчас, - на мне черный ремень. Все слилось в цвете. У инспектора 1,5 тысячи фотографий в сутки - если он и смотрел, то буквально одним глазом», - рассказал автолюбитель.

Штраф 1 000 рублей, выписанный системой ГИБДД, Андрей оспаривать не стал - слишком долго, и, как показывает практика, не факт, что постановление получится отменить. В этом уже убедился еще один водитель, - Алексндр Павлов. В обжаловании в первой инстанции ему отказали. Сейчас он судится и продолжает водить машину, только теперь каждый раз проверяет, не попал ли ремень безопасности под воротник куртки. Как на той фотографии, которую ему прислали в качестве доказательства.

В феврале число жалоб в соцсетях на ошибочные штрафы за слившиеся с одеждой ремни безопасности резко возросло. В основном в Москве. Проблема в том, что фотографии с камер, которые фиксируют нарушения, получаются нечеткие. Но в столичном Центре организации дорожного движения считают, что качество съемки комплексов фото- и видеофиксации соответствует нормам.

И в спорных моментах специалисты организации дорожного движения обещают встать на сторону водителя. Но чтобы избежать долгих разбирательств, многие из них уже приспособились: покупают светоотражающие накладки на ремни либо вообще меняют их на цветные. Производители говорят, что так камера точно распознает пристегнутого человека. 

А за использование мобильного телефона за рулем избежать штрафа в Москве теперь вряд ли удастся. В столице стало в 45 раз больше камер, фиксирующих это нарушение. Один звонок может обойтись в полторы тысячи рублей. Но и здесь проблема - система распознает не только разговоры по мобильному, но и любой предмет, похожий на смартфон в руке.

На то, чтобы компьютер понял, что человек не просто держит телефон в руке, а еще и отвлекается на него, могут уйти месяцы. Столько времени необходимо, чтобы научить этому нейросеть, которая автоматически выпишет штраф уже сейчас. Разработчику систем фотофиксации Сергею Ласкину снимки с нарушениями тоже приходили, причем со своих же камер.

Пока российские камеры фотофиксации работают, как говорят производители, в щадящем режиме - в ряде других стран алгоритмы намного жестче. Например, в Италии обе руки должны быть на руле и, конечно, без телефона. В противном случае камера зафиксирует нарушение. В нашей стране последнее слово - штрафовать или нет - остается за оператором Центра фиксации нарушений, который уже после компьютера проверяет фотографию.

Но и тут шанс ошибки очень велик - хотя бы потому, что снимков приходит очень много. Только за три последних месяца 2021 года от водителей поступило более 26 тысяч жалоб на постановления, которые им вынесли автоматически.

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