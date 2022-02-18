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В Чечне взорвалась цистерна со сжиженным газом

Алексей Курильченко
11:22 18.02.2022
В результате мощного взрыва и пожара никто не пострадал.
© Видео: youtube, Чечня Сегодня © Фото: youtube, Чечня Сегодня
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Недалеко от села Гехи в Чеченской Республике произошел мощный взрыв железнодорожной цистерны со сжиженным газом. После взрыва возник пожар. На место прибыли сотрудники МЧС. Момент взрыва сняли на видео местные жители.

«18.02.2022 г. 10.25 на пульт диспетчера ЦУКС Главного управления МЧС России по Чеченской Республике поступило сообщение о том, что в Урус-Мартановском районе г. п. Урус-Мартан на пустыре в стороне с. п. Гехи произошло возгорание цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. Причина устанавливается», - говорится на сайте регионального управления МЧС.

 
 
 
 
 
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Публикация от @vay.top

Ранее в Москве вспыхнула автоцистерна, которая перевозила сжиженный газ. В результате движение по Киевскому шоссе было временно перекрыто.

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