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Президент Чехии посчитал прогноз разведки США по войне на Украине большим конфузом

Анна Берестовая
05:57 17.02.2022
Чешский лидер заявил, что американцы крупно ошиблись в третий раз за последние десятилетия.
Президент Чехии посчитал прогноз разведки США по войне на Украине большим конфузом
© Фото: Roman Vondrous CTK Globallookpress
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Американская разведка допустила масштабный конфуз в третий раз за последние десятилетия. Новой ошибкой службы, по заявлению президента Чехии Милоша Земана, стал прогноз относительно начала войны с Украиной.

Чешский лидер посчитал, что российская сторона не станет ввязываться в конфликт, участие в котором принесет ей заметно больше вреда, чем пользы. Он подчеркнул, что высказывал свое мнение несколько дней назад.

«Потому что россияне - не сумасшедшие», - отметил он в интервью, опубликованном изданием Idnes.

Предыдущие разы, когда США опростоволосились, коснулись Ирака и Афганистана. В первом случае Соединенные Штаты не смогли обнаружить оружие массового поражения, а во втором - выразили уверенность в том, что «Талибан»* никогда не сможет достигнуть Кабула.

Ранее стало известно, что эстонская разведслужба сообщила о якобы готовящемся в конце февраля «вторжении» РФ на Украину. По версии эстонцев, российского «нападения» 16 не произошло, потому что армия РФ «оказалась не готова» к тому времени.

Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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