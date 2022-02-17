Американская разведка допустила масштабный конфуз в третий раз за последние десятилетия. Новой ошибкой службы, по заявлению президента Чехии Милоша Земана, стал прогноз относительно начала войны с Украиной.

Чешский лидер посчитал, что российская сторона не станет ввязываться в конфликт, участие в котором принесет ей заметно больше вреда, чем пользы. Он подчеркнул, что высказывал свое мнение несколько дней назад.

«Потому что россияне - не сумасшедшие», - отметил он в интервью, опубликованном изданием Idnes.

Предыдущие разы, когда США опростоволосились, коснулись Ирака и Афганистана. В первом случае Соединенные Штаты не смогли обнаружить оружие массового поражения, а во втором - выразили уверенность в том, что «Талибан»* никогда не сможет достигнуть Кабула.

Ранее стало известно, что эстонская разведслужба сообщила о якобы готовящемся в конце февраля «вторжении» РФ на Украину. По версии эстонцев, российского «нападения» 16 не произошло, потому что армия РФ «оказалась не готова» к тому времени.

Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.