Скорость, точность, собранность: военные ЦВО осваивают тактическую стрельбу в Свердловской области

Военнослужащие Центрального военного округа осваивают армейскую тактическую стрельбу на полигоне в Свердловской области.

В числе обучаемых военнослужащие-девушки. Специально для новой дисциплины на полигоне Свердловской под Екатеринбургом оборудованы специальные участки от 25 до 50 метров со стенами-укрытиями, лазами и коридорами для ведения стрельбы.

В ходе выполнения упражнений военнослужащие действуют в одиночку и парами, при этом инструкторы, сопровождающие их, дают оценку не только временным показателям стрелков, но и точности, умению поражать цели из неудобных положений. В том числе оценивается умение оказывать медицинскую помощь и транспортировать условно раненого при помощи подручных средств и специального снаряжения.

Материал подготовили Анна Берестовая и Андрей Работнов