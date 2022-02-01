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Россиянам при взыскании долга оставят прожиточный минимум на счете

Андрей Аркадьев
07:06 01.02.2022
Должники могут обратиться в ФССП и указать счет, с которого нельзя списывать сумму в размере прожиточного минимума.
Россиянам при взыскании долга оставят прожиточный минимум на счете
© Фото: pexels.com
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В России сегодня, 1 февраля, вступил в силу федеральный закон, согласно которому реализовано право граждан на ежемесячное сохранение при взыскании долгов денежных средств в размере прожиточного минимума.

Таким образом с сегодняшнего дня у россиян-должников появится защищенная сумма, забрать которую судебные приставы не смогут. Для этого таким гражданам нужно подать заявление в отделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Также это можно будет сделать через портал госуслуг.

Кроме того, если на содержании у должника есть родственник-инвалид или другие иждивенцы, он может обратиться в суд с заявлением о сохранении ему суммы, превышающей прожиточный минимум.

При этом данная мера не будет распространяться на алиментщиков, а также на случаи возмещения причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда.

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