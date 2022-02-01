Россиянам при взыскании долга оставят прожиточный минимум на счете

В России сегодня, 1 февраля, вступил в силу федеральный закон, согласно которому реализовано право граждан на ежемесячное сохранение при взыскании долгов денежных средств в размере прожиточного минимума.

Таким образом с сегодняшнего дня у россиян-должников появится защищенная сумма, забрать которую судебные приставы не смогут. Для этого таким гражданам нужно подать заявление в отделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Также это можно будет сделать через портал госуслуг.

Кроме того, если на содержании у должника есть родственник-инвалид или другие иждивенцы, он может обратиться в суд с заявлением о сохранении ему суммы, превышающей прожиточный минимум.

При этом данная мера не будет распространяться на алиментщиков, а также на случаи возмещения причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда.