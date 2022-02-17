Корабли Каспийской флотилии вышли в море из пункта базирования перед учениями
Разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии (КФл) вышла из пункта базирования в Махачкале в назначенный район Каспийского моря для участия в плановых командно-штабных учениях.
Экипажам кораблей КФл предстоит выполнить учебно-боевые задачи по предназначению в сложных условиях обстановки и действовать по различным вводным, поступающим с командного пункта флотилии.
В открытом море экипажи артиллерийских катеров и тральщиков отработают задачи противоминного обеспечения развертывания сил КФл и противоподводно-диверсионной обороны кораблей и катеров при стоянке на рейде. Военные моряки Каспийской флотилии выполнят поиск мин с использованием контактных тралов и отработают их уничтожение с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения.