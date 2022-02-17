Армия Корабли Каспийской флотилии вышли в море из пункта базирования перед учениями Разнородная группировка корабельных сил КФл вышла в море для участия в плановых учениях. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии (КФл) вышла из пункта базирования в Махачкале в назначенный район Каспийского моря для участия в плановых командно-штабных учениях. Экипажам кораблей КФл предстоит выполнить учебно-боевые задачи по предназначению в сложных условиях обстановки и действовать по различным вводным, поступающим с командного пункта флотилии. В открытом море экипажи артиллерийских катеров и тральщиков отработают задачи противоминного обеспечения развертывания сил КФл и противоподводно-диверсионной обороны кораблей и катеров при стоянке на рейде. Военные моряки Каспийской флотилии выполнят поиск мин с использованием контактных тралов и отработают их уничтожение с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения. © Минобороны России В ближайшее время корабельным тактическим группам флотилии предстоит отработать совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника и ведению учебного морского боя, а также выполнить практические ракетные и артиллерийские стрельбы. Всего в корабельных командно-штабных учениях принимают участие экипажи около 20 боевых кораблей флотилии. В их числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Махачкала», «Астрахань», «Ступинец», малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения. © Минобороны России В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений. Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих. Материал подготовили Анна Берестовая и Андрей Работнов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика