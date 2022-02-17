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Корветы ТОФ отразили ракетную атаку «противника» в Охотском море

05:01 17.02.2022
Корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в Охотском море.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учения по отражению средств воздушного нападения с выполнением зенитных ракетных стрельб в рамках плановых учений в акватории Охотского моря.

По легенде учений экипажи корветов «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ТОФ обнаружили отряд кораблей условного противника, идущий курсом к территориальным водам Российской Федерации. После попытки экипажей корветов установить связь с предполагаемыми нарушителями «противник» условно атаковал корабли Тихоокеанского флота с применением ракетного оружия в виде фактического пуска ракеты-мишени «Малахит».

После обнаружения ракетного пуска боевые расчеты корветов взяли на сопровождение воздушную цель и выполнили фактическую ракетную стрельбу зенитным ракетным комплексом «Редут». После входа ракеты-мишени в зону поражения корабельной артиллерии она была обстреляна расчетами 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190.

В рамках мероприятия экипажи корветов отработали на практике полный комплекс действий по противовоздушной обороне с постановкой радиолокационных и электронных помех. Роль «противника» была отведена экипажу малого ракетного корабля Тихоокеанского флота «Иней».

В настоящий момент в учениях, проводимых в акватории Охотского моря под руководством командующего флотом адмирала Сергея Авакянца, задействовано свыше 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты морской авиации.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.  Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, а также около 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Анна Берестовая и Андрей Работнов

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