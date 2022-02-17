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Несут под крыльями «Бурю»: Ту-22М3 приступили к освоению пространства над Средиземным морем

Игорь Лапик
05:00 17.02.2022
Накануне самолеты дальней авиации прибыли на аэродром Хмеймим в Сирии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Самолеты Ту-22М3 стоят в очереди на взлетной полосе. Ракетоносцы, бомбардировщики дальней авиации уходят на патрулирование Средиземного моря.

Тяжелый ракетоносец набирает скорость, разрывая воздух аэродрома ревом своих моторов. А потом стотонный боевой самолет неожиданно легко отрывается от земли, и уже через минуту его заостренный силуэт скрывается в небе.

Сразу за бомбардировщиками высоту набирают истребители. Су-30СМ морской авиации и сами могут неплохо отработать по наземным или надводным целям, но сегодня универсальные боевые машины - только прикрытие для небесных тяжеловесов Ту-22М3.

Уже под облаками они перестраиваются и дальше идут строго в боевом порядке. Скорость небольшая, и высота такая, чтобы можно было разглядеть в подробностях детали иностранного корабля. Излишне любопытных мореходов с армейскими бортовыми номерами привлекают учения российского ВМФ, которые проходят в эти дни в Средиземном море.

Чтобы напомнить, что подглядывать нехорошо, и отбить у экипажей охоту подходить ближе, российским самолетам достаточно просто показать себя и свое вооружение. Они несут под крыльями «Бурю». И это совсем не метафора, просто второе название сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-22.

Маршрут воздушного патруля занимает всего пару часов, но каждый день планируется несколько вылетов. Самолеты «дальников» прибыли на аэродром Хмеймим накануне. Даже перелет в полторы тысячи километров не помешал им занять место в строю уже сегодня. Так что, небольшой отдых на земле и снова в небо.

«Полет прошел штатно. Для обслуживания авиационной техники на аэродроме Хмеймим переброшена часть инженерно-технического состава и средства наземного обеспечения. Экипаж полностью готов к выполнению поставленных задач», - сообщил командир экипажа Ту-22М3 Петр Иванов.

Для полетов над морем военные летчики обязательно проходят спецподготовку. Патрулировать эту территорию, когда на сотни километров вокруг только морская гладь без единого ориентира - непросто. Чтобы выполнять такие боевые задачи и создали морскую авиацию. Истребители Су-30СМ хоть и не разрабатывались специально для работы в море, но подходят для этого идеально. Маневренные, не теряющие преимущества в воздухе в любую погоду.

«Для летчика морской авиации с воздуха отличие может быть лишь в цвете моря. А остальные задачи остаются прежние. И летчику морской авиации на любом море - все задачи по плечу. Кроме того, мы взяли сюда молодой летный состав, чтобы они провели полеты, ознакомились с районом САР и также получили опыт полетов в Средиземном море. То есть молодые летчики готовятся у нас на всех флотах и обкатываем мы их на всех морских и океанских зонах», - рассказал начальник морской авиации ВМФ России Андрей Пахомов.

Задачи для пилотов на учениях будут меняться каждый день, однако основная всегда будет приоритетом. Это отработка навыков совместной работы разных родов войск: например, морских истребителей и бомбардировщиков ВКС во время патрулирования. А еще, напомнить слишком любопытным чужим кораблям в регионе - Россия всерьез и надолго обосновалась на этих берегах, в море и в небе.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

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