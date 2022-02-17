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В CAS подтвердили, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки

Анна Берестовая
22:56 17.02.2022
Спортивный арбитражный суд подтвердил предположение МОК относительно запрещенного вещества в организме Валиевой.
В CAS подтвердили, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
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Запрещенный для спортсменов препарат триметазидин действительно мог оказаться в организме российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства ее дедушки. К такому заключению пришел Спортивный арбитражный суд (CAS).

Документ с данным подтверждением был опубликован пресс-службой CAS. Данное предположение ранее высказывал глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд. Он отметил, что этот аргумент стал одной из причин отмены временного отстранения спортсменки.

Ранее пресса сообщила, что Камила Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях в рамках соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Участницами данного этапа состязаний станут Анна Щербакова и Александра Трусова.

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