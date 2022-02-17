ЦПВС: сирийцы провели митинги против произвола подконтрольных США формирований

В Сирии в населенных пунктах Эль-Бсера провинции Дейр-Эз-Зор и Джиср-Эш-Шаддади провинции Хасеке местные жители вышли на протесты против произвола силовых структур так называемой «автономной администрации севера и востока Сирии», а также насильственного призыва молодежи в состав поддерживаемых США формирований «Сирийских демократических сил». Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Кроме того, один сирийский военнослужащий получил ранения в результате снайперского обстрела, совершенного боевиками из района населенного пункта Текад в Алеппо.

Также в Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки было зарегистрировано три обстрела обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В Латакии зафиксирован один обстрел, в Алеппо - два обстрела.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.



Материал подготовили Елизавета Потейчук и Юрий Хведчин.