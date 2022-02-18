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«Это был значимый момент»: генерал-лейтенант Горупай вспомнил о трудностях ЦУ ракетного топлива МО РФ в 90-ые годы

Егор Левин
00:05 18.02.2022
Несмотря на непростой временной промежуток российской истории, службе горючего удалось разрешить возникшие проблемные вопросы и даже благополучно развить и улучшить и другие аспекты жизни и работы военнослужащих управления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В день 86-летия службы горючего Министерства обороны России и в преддверии 23 февраля гостем программы «Между тем» стал начальник Центрального управления ракетного топлива и горючего МО РФ в 1992- 1999 годах, ведущий инспектор группы инспекторов замминистра обороны РФ, генерал-лейтенант Павел Горупай.

Время его начальствования выпало на непростой период российской истории, когда все переживало глобальную перестройку. Коснулась обстановка 90-х и непосредственно Горупая и вверенного ему управления.

Главной проблемой для него стал Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности, который потянул за собой снятие их с боевого дежурства и ликвидацию.

«Получилось, что, когда договаривался Горбачев, ни то что из службы горючего, с тыла Вооруженных Сил никого не было, чтобы задать вопрос - в такие сроки куда КРТ (карамельное ракетное топливо - прим. ред.) девать? Это очень серьезный продукт», - поделился генерал-лейтенант.

Горупай рассказал, что базы ракетного топлива, которые были в его подчинении, были залиты после снятия ракет с дежурства под завязку. Начальник управления горючего, по его словам, сотрудничал с «достаточно умными» людьми, в частности, такими были его заместитель, главный инженер и председатель технического комитета.

«Я эту задачку им озвучил. Время - небольшое, надо найти промышленные предприятия, которые могут взять на утилизацию наши компоненты. Нашли два предприятия, которые успешно справились с задачей. Но единственная проблема была - утилизация должна была быть неубыточной, хотя бы в ноль, платить нечем. И мы этого добились», - рассказал Горупай.

Генерал-лейтенант вспомнил и о том, как после утилизации резко встал вопрос, что делать с оставшимися пустыми емкостями, которые выходят из строя, если не использовать их по назначению. Ключом к решению проблемы на тот момент стали появляющиеся нефтяные компании, которые обладали месторождениями и заводами для переработки, но не базами для хранения сырья.

«Мы посоветовались, и с помощью министра обороны сделали постановление правительства о совместном использовании нефтяных терминалов ВС с нефтяными компаниями», - сказал он.

В конечном счете, удалось решить фактически все проблемные вопросы, вставшие перед управлением, и при этом, что называется, остаться в выигрыше. Средства, полученные от предоставления права пользования емкостями гражданским нефтяным компаниям, направили на восстановление материальной базы и строительство жилья для военнослужащих управления.

«Все были довольны. Это был довольно значимый момент для службы», - с улыбкой подытожил Горупай.

В этом году службе горючего МО РФ исполнилось 86 лет. Одна из самых молодых служб МТО за эти годы продемонстрировала свою значимость не только для Вооруженных Сил, но и в гражданских отраслях. С чего начиналась история Центрального управления ракетного топлива и горючего? Какие задачи стоят перед службой сейчас? И почему без ее участия сегодня невозможен успех ни одной операции? Смотрите новый выпуск программы «Между тем» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.

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