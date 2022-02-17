Одержимость «вторжением»: Запад снова придумывает новые даты несуществующей войны России с Украиной

Брифинг официального представителя Госдепа Неда Прайса - как очередной виток военной конфронтации. Кадры отвода российских войск, опубликованные Министерством обороны РФ, не кажутся Вашингтону убедительными. Здесь уверяют, что вторжение по-прежнему «на столе». И Россия лишь ищет подходящий информационный повод.

«Мы не видим попыток деэскалации со стороны России. В последние дни мы наблюдаем обратное: на границе находится больше российских войск, а не меньше. И они, что вызывает беспокойство, выдвигаются на боевые позиции. Это вызывает глубокую озабоченность», - заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Объясняя, почему же 16 февраля вторжения так и не произошло, газета Politico пишет, что эту дату на самом деле никогда не рассматривали всерьез. Но вот сейчас, когда закончится Олимпиада, грянет гром. И если раньше ориентировались на то, когда застынет грязь, чтобы по ней смогли проехать танки, то теперь анонимные высокопоставленные источники ориентируются уже и на лунный календарь.

«Некоторые сделали предположение, что полнолуние 16 февраля может позволить Сухопутным войскам лучше видеть ночью. Но эксперты сказали нам, что одержимость 16-м отвлекла внимание от реальных ключевых дат», - пишет газета.

Особую обеспокоенность на Западе вызывают заявления Владимира Путина о геноциде в Донбассе, которые - как уверены в Вашингтоне - не соответствуют действительности, и якобы ложные сообщения об обнаружении в ДНР братских могил. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Джен Псаки сделала эти заявления от незнания. В свою очередь, Дмитрий Песков подчеркнул, что против России идет неприкрытая информационная агрессия.

«Это плохо, потому что все это каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ», - заявил Песков.

Ответ России на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности отправлен иностранным партнерам. Кроме этого, ознакомиться с ним сможет любой желающий.

«Я очень надеюсь, что эти крики, эти выдуманные страшилки не будут использоваться как предлог для того, чтобы Запад отлынивал от серьезного разговора на основе наших предложений. Мы не стесняемся показывать свои аргументы - предложения основаны на том, под чем подписался весь Запад в рамках ОБСЕ», - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Обострение ситуации на Украине, по всей видимости, станет одной из главных тем открывающейся уже завтра в Мюнхене конференции по безопасности. О своем участии в ней уже объявил президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня на катере по Азовскому морю отправился в Донбасс - в зону проведения силовой операции. Тем временем по итогам заседания в Брюсселе министры обороны стран НАТО заявили о развертывании на востоке дополнительных военных сил.

«Факты очевидны. Конечно, у нас есть разведывательная информация, которой мы делимся друг с другом, но вы можете и проверить это сами. Передвижения войск можно отследить и с коммерческих спутников», - заявил генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг.

Однако и в НАТО, и в России призывают к диалогу. И от того, смогут ли стороны услышать друг друга, зависит без преувеличения стабильность на планете.